Küçük ortağı zora sokacak iddia: 'İsrail'e ihracat yapan patron BBP'nin kurucusu çıktı!'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:17

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:48

Türkiye limanlarından İsrail’e giden gemileri araştıran Gazeteci Metin Cihan İsrail’e Denizli’den ihracat yapan şirketler arasında Pamukkale Kablo’nun yer aldığını öne sürdü.

Cihan konuyu sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

“İsrail’in kablo tedarikçilerinden birinin Pamukkale Kablo olduğunu tespit ettim. Şirket adını buraya yazdım. Sahibi BBP kurucusu çıktı. Filistin’e dua İsrail’e gemi gönderenleri tespit ettikçe duyurmaya devam edeceğim. İsrail’e sevkiyatı durdur!”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de son İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim öncesi fabrikayı ziyaret ederek fotoğraf paylaşmıştı.

Destici paylaşımında, “Partimiz Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci ağabeyin sahibi olduğu, Denizli’nin önemli sanayi kuruluşlarından Pamukkale Kablo’nun fabrikasını ziyaret ettik” ifadelerini kullanmış.

BBP'Lİ İL BAŞKANI: HASMIMDIR

İddia üzerine BBP'den de kısa bir "tepki" geldi. BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, Metin Cihan’ın paylaşımını alıntılayarak, “Kim ki İsrail ile ticaret yapıyor benim hasmımdır. Kim olursa olsun!!!” dedi.