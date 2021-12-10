AB'den kritik 'Schengen' kararı: Yeşil ışık verildi

10 Aralık 2021 Cuma, 12:50

AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararı, AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İçişleri Bakanı Ales Hoj duyurdu.

Hoj, Hırvatistan'ın Schengen müktesebatının tümünü uygulamak için gerekli şartları yerine getirdiğine yönelik AB ülkelerinin mutabakata vardığını bildirdi.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

KONSEY ONAYI GEREKİYOR

Hıvatistan'ın Schengen bölgesine katılması ve diğer Schengen ülkeleriyle sınır kontrollerini kaldırması, AB Konseyi'nin onayından sonra mümkün olabilecek.

HEDEFTE EURO VAR

Para birimi olarak euro'ya geçmeyi de isteyen Hırvatistan, 2013'te AB üyesi olmuştu. AB Komisyonu da 2019'da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmak için gerekli şartları sağladığını açıklamıştı.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkenin vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.