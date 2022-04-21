AB'den Lübnan'a 20 milyon avro insani yardım

21 Nisan 2022 Perşembe, 13:35

Lübnan, ekonomi ve siyasi krizlerle çalkalanıyor. Uluslararası kuruluşlar ve devletler, Lübnan'a mali ve insani yardım sağlamaya çalışıyor.

Avrupa Birliği, Lübnan'ın pek çok krizle karşı karşıya olduğunu ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, yardımların Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sağlanacağını duyurdu.

20 MİLYON AVRO YARDIM TAHSİS EDİLDİ

Avrupa Birliği, Lübnan'ın gıda güvenliğini sağlamak ve ülkedeki sığınmacılara destek olmak için 20 milyon avro insani yardımda bulunacak. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'a ilave insani yardım sağlanacağı bildirildi.

Gıda fiyatlarındaki artışın Lübnan'daki krizi daha da derinleştirdiğine işaret edilerek, ülkedeki savunmasızları ve mültecileri desteklemek ile gıda güvenliğini artırmak için AB'nin ilave 20 milyon avro yardım tahsis ettiği bildirildi.

2011'DEN BU YANA 742 MİLYON AVRO YARDIM YAPILDI

Rusya-Ukrayna savaşının gıda fiyatlarını yükselttiği anımsatılan açıklamada, Lübnan'ın buğdayının yüzde 96'sını Rusya ve Ukrayna'dan ithal ettiği belirtildi.

AB, 2011 yılından beri Lübnan'a toplam 742 milyon avro insani yardım tahsis ettiğini bildirdi.