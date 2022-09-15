AB'den Macaristan karşıtı oylama: AB değerlerini ciddi şekilde ihlal ediyor

Avrupa Parlamentosu, Macaristan'da artık "tam bir demokrasi" görmediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 14:57
AB'den Macaristan karşıtı oylama: AB değerlerini ciddi şekilde ihlal ediyor
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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Macaristan karşıtı bir oylama yaptı.

AP, Macaristan'ın artık "tam bir demokrasi" ülkesi olmadığını ve AB'nin, Macaristan'ı "Avrupa değerleriyle uyumlu hale getirmek için her şeyi yapması gerektiğini" açıkladı.

AP oturumunda yapılan oylamada 423 lehte oya karşılık 123 aleyhte oy ile Macaristan'ın, AB demokratik normlarını "ciddi şekilde ihlal" ettiği belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda Budapeşte yönetimi "otokrasisinin melez bir rejimi" olarak tanımlandı.

AP tarafından yapılan oylamanın sembolik bir nitelik taşıdığı belirtilirken, Macaristan'a herhangi bir yaptırım uygulanması beklenmiyor.


Avrupa Parlamentosu Macaristan

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