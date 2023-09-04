AB'den Rusya'ya çağrı: Tahıl anlaşmasına geri dönmesini bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimine yeniden katılması için çağrıda bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:05
AB'den Rusya'ya çağrı: Tahıl anlaşmasına geri dönmesini bekliyoruz
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AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında AB'nin beklentisine yönelik soruyu yanıtladı.

AB olarak beklentilerinin Rusya'nın 17 Temmuz'da çekildiği anlaşmaya dönmesi ve Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracını engelleyen saldırılarını durdurması olduğunu ifade eden Stano, şöyle devam etti:

"Rusya, Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracı için en uygun yolu engelliyor. Bu kabul edilemez. Rusya aynı zamanda şu anda liman altyapılarına, tahılın Ukrayna'dan çıkışını sağlayacak alternatif yollara saldırıyor. Bu durum Rusya'nın eylemlerinin çirkin tarafını göstermektedir. Rusya sadece Ukrayna tahılını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda bundan kar elde ediyor. Çünkü bir taraftan küresel fiyatları yükseltiyorlar ve kendi ihracatlarını artırarak yüklü miktarlarda gelir elde ediyorlar. AB'nin Rusya'nın ihracatına engel olduğuna yönelik söylemler dezenformasyon, manipülasyon ve yalandır. Rusya'ya Karadeniz Tahıl Girişimine yeniden katılma çağrısı yapıyoruz."


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avrupa birliği Rusya-Ukrayna Savaşı

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