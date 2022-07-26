AB'den Rusya'ya doğal gaz kesintisi çıkışı: Bu siyasi gerekçeli bir adım

26 Temmuz 2022 Salı, 11:11

Avrupa Birliği (AB) Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, üye ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kadri Simson, Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki düşüşün teknik nedenlere dayanmadığını belirterek, "Bu siyasi gerekçeli bir adım ve buna hazır olmalıyız. Bu nedenle gaz talebimizi önceden azaltmak akıllıca bir stratejidir" ifadesini kullandı.

Simson, toplantıda, AB'nin kışa hazırlık için doğal gazda acil durum planını tartışacaklarına işaret ederek, Rusya'dan gaz arzında olası kesintilere hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Simson, "Hemen harekete geçmeliyiz" ifadesini kullanarak, kriz yaşanmadan önce gaz talebini azaltmaları gerektiğini aktardı.

'SİYASİ BİR ANLAŞMA SAĞLANMASINI BEKLİYORUZ'

Kadri Simson, hali hazırda Avrupa'nın doğal gaz depolarının yüzde 66 seviyesinde dolu olduğunu hatırlatarak, depoların doldurulmasının önemli olduğunu, bu gazın gelecekte arz ve talep arasındaki boşluğu dolduracağını anlattı.

Simson, üye ülkelerin farklı koşul ve başlangıç noktaları olduğuna işaret ederek, "Günün sonunda siyasi bir anlaşma sağlanmasını bekliyorum" dedi.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela da "Kış geliyor. Kışın ne kadar soğuk olacağını bilmiyoruz ama Putin'in kirli oyunlarını sürdüreceğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

Sikela, Avrupa'daki haneleri ve ekonomileri korumaları, onları olası bir doğal gaz kesintisine karşı hazırlamaları gerektiğini söyledi.