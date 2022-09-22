AB'den Rusya'ya yeni yaptırım uyarısı: Mümkün olan en kısa sürede uygulayacağız

22 Eylül 2022 Perşembe, 11:43

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Josep Borrell, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin "hem kişisel hem de sektörel kısıtlamaları" içereceğini söyledi.

Borrell, "Hem kişisel hem de sektörel yeni kısıtlamaları da inceleyeceğiz ve kabul edeceğiz" dedi.

Borrell, AB'nin, Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgerinde referandum düzenleme planlarına yanıt olarak "mümkün olan en kısa sürede" yaptırım uygulama niyetinde olduğunu da dile getirdi.

'UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Josep Borrell, Ukrayna Başbakanı Denis Şimal'in AB ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının New York'taki gayri resmi toplantısına katıldığını söyledi.

Borrell, "Bugün, Ukrayna'ya silah tedarik ederek askeri destek sağlamaya devam edeceğimiz açıktır" ifadelerini kullandı.