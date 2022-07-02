AB'den Suriye'ye kınama: Sorumlusu Beşar Esad ve müttefikleri

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:10

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin açıkladığı ve Suriye'de son 10 yılda yaklaşık 307 bin sivilin öldürüldüğünün duyurulduğu raporla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AB, on yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda çok sayıda sivilin ölümüne neden olan bu suçların işlenmesini en güçlü şekilde kınıyor. Bu suçlar, işkence ve cezai yöntemler de dahil olmak üzere çoğunlukla Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından işlendi" denildi.

Rakamların ülkede çatışmaların neden olduğu ortam neticesindeki dolaylı ölümleri içermediğine dikkat çekilen açıklamada, "Çatışmanın başlangıcından bu yana AB, uluslararası insani hukuku ihlal etmekten sorumlu olanlara hesap verme çağrısında bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

"AB, Suriye halkının yanında olmaya ve Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlı kalmaya devam edecektir" denilen açıklamada, krizin tek çözümün, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen yol haritasıyla mümkün olduğunun altı çizildi.