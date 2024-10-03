AB'den taraflara çağrı: Nükleer tesislere saldırmayın

Yayınlanma: 03.10.2024 - 16:04

Güncelleme: 03.10.2024 - 16:04

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın kuzeyindeki Galisya bölgesinde düzenlenen bir forum öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB diplomasisinin başındaki isim olan Borrell, "Ortadoğu'da nükleer tesislere yapılacak olası bir saldırının son derece tehlikeli olacağını, hesaplanamaz boyutta sonuçlara ve yalnızca bölgedeki savaşın tırmanmasına yol açacağını, böyle bir olayın vuku bulmaması için AB'nin kesin talebi olduğunu" vurguladı.

Borrell, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırılarının durdurulması için ateşkes ilan edilmesi ve tüm sivillerin evlerine dönmelerinin garanti edilmesi çağrısını yineledi.

AB'nin bölgeye insani yardım katkısını 30 milyon avro daha artırarak 100 milyon avroya çıkarma kararı aldığını hatırlatan Borrell, ayrıca İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını da kınayarak bunun Filistin davasına hiçbir faydasının olmadığını söyledi.

Borrell, İsrail'in "istenmeyen adam" ilan ettiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e desteğini yineleyerek "barış adına yaptığı çalışmalardan" dolayı Guterres'e teşekkür etti.

Bu arada Lübnan'da yaşayan İspanyol vatandaşlarını bu ülkeden tahliye etmeye başlayan İspanya hükümeti, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan hareket eden ilk uçağın akşam saatlerinde Madrid'de olacağını duyurdu.