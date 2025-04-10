AB'den Trump’a 'müzakere' mesajı: Misilleme vergileri askıya alındı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:15

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:11

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi açıklamalarına karşı almayı planladığı önlemleri 90 gün süreyle askıya alacağını duyurdu.

Ursula von der Leyen, “Başkan Trump tarafından yapılan açıklamayı not ettik. Müzakerelere bir şans vermek istiyoruz. Üye devletlerimizden güçlü destek gören AB karşı tedbirlerinin kabulünü tamamlarken, bunları 90 gün süreyle askıya alacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği (AB), dün ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı %25’lik gümrük vergisine karşılık olarak 23 milyar dolarlık Amerikan ürününe misilleme vergisi uygulama kararı aldı.

Brüksel’den gelen karara göre, misilleme tarifeleri aşamalı olarak devreye girecekti. Avrupa Komisyonu, vergilendirilecek ürünlerin tam listesini henüz açıklamadı.

AB üyesi 27 ülke, alınan bu karara rağmen müzakereyi tercih ettiklerini vurguladı. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AB, ABD'nin gümrük vergilerinin haksız ve zarar verici olduğunu, hem taraflara hem de küresel ekonomiye ciddi ekonomik zarar verdiğini düşünmektedir. Buna rağmen AB, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayacak müzakere edilmiş sonuçlara ulaşmak için kapısını açık tutmaktadır.”

Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125’e yükselttiğini açıkladı. Diğer ülkelere uygulanması planlanan ek vergiler ise 90 gün süreyle askıya alındı. Trump’ın bu kararı, Avrupa’nın geçici geri adımıyla paralel bir zamana denk geldi.