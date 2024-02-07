AB'den Türkiye açıklaması: 'Terörle mücadelede yanınızdayız'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:43

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:54

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Varhelyi, mesajında "İstanbul Çağlayan adliyesi önünde bugün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Avrupa Birliği terörle mücadelede Türkiye'nin yanındadır. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

ADALET SARAYI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, toplam 3 kişi öldü.

Edinilen ilk bilgilere göre, saat 11.46'da İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay sırasında 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedaviye alınan yaralılardan 1 kişi kurtarılamadı.

Öte yandan çatışmada, saldırıyı düzenleyen DHKP-C üyeleri Emrah Yayla ile Pınar Birkoç'un öldürüldüğü, bir kişinin de yaralı yakalandığı bildirildi. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yaptı.