Hatay'daki protesto İngiliz basınında

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:26

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:26

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümünde, 10 binden fazla kişi hükümeti protesto etti.

İngiliz haber ajansı Reuters, nöbet tutmak üzere toplanan binlerce kişinin isyanını "Türk hükümetine duyulan öfke depremin yıldönümü nöbetine de yansıdı" başlığıyla servis etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Hatay'da halk, hükümeti ve yerel yetkilileri istifaya çağırdı ve yetkililerin anma törenine katılmamasını talep etti.

Hatay'ın ana meydanında toplanan öfkeli kalabalıktan bazı kişiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasını "Sesimi duyan var mı?" diye slogan atarak protesto etti.

Nöbetin ardından insanlar, Hatay kentinin içinden geçen Asi Nehri'ne çiçekler atarak kaybettikleri yakınlarını andı.

Depremde teyzesini, teyzesinin kocasını ve kuzenlerini kaybeden Merve Gürsel, "O gün bu insanların yanında kimse yoktu. Bu insanların acısı, kurtarılamamış olmaları. Bu insanların acısı seslerini duyuramamış olmalarıdır" dedi ve her biri için suya bir karanfil atarken isimlerini sayıkladı.

Gürsel, "Bu (protestolar) insanların içlerindeki acının yankısıdır. İnsanların ne kadar acı çektiğinin bir yankısıdır. Buradaki acının nasıl telafi edileceğini tarif etmenin bir yolu yok. Bu insanların yürekleri kanıyor" açıklamasında bulundu.

Asi Nehri'ne çiçek atan Nesibe Düzgün, tanıdığı herkes için suya çiçek attığını ve bu hareketin Hatay halkını birleştirdiğini söyledi.

Hatay sakini olan Nurul Sabah Aksu, hükümetin şehir halkını ölüme terk ettiğini vurguladı. Aksu, "Burada binlerce insan öldü. Neredeydiler? Hatay'ı neden böyle bıraktılar? Neden bizi unuttular?" diye sordu.

6 Şubat 2023'te biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde, resmi rakamlara göre 53 bin 237 kişi yaşamını yitirdi, 107 bin 213 kişi yaralandı.