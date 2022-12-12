AB'den Ukrayna'ya yeşil ışık: Silah yardımı fonunu artırıyor
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya silah yardımı yapılması gibi savunma ve güvenlik konularında kullanılan fonu 2 milyar avro artırma kararı aldı.
Brüksel'de bugün yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında alınan karar gereği Avrupa Barış Fonunun 6 milyar avroluk bütçesi 2023 için 2 milyar avro artırıldı.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, fonun azami bütçesinin daha sonra da 2027'ye kadar 5,5 milyar avro artırılabileceği bildirildi.
Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarında devreye sokulan fon, ayrıca Mozambik, Moldova, Gürcistan, Mali, Somali, Nijer, Bosna Hersek, Lübnan ve Moritanya gibi ülkelerdeki AB'nin askeri misyonları ve savunma desteğinde de kullanılıyor.
Fona üye ülkeler brüt milli gelirleri temelinde katkıda bulunuyor.
Fon, Ukrayna'ya bugüne kadar 6 paket halinde yapılan silah yardımlarında kullanıldı. Fonun 2022'de yüzde 86'sı taahhüde bağlandı. Bu nedenle AB yönetimi, tükenmeye yaklaşan fonun artırılmasını istiyordu.
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