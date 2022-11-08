ABD'li Amiralden Çin uyarısı: Test edilmemiz çok uzun sürmeyecek

08 Kasım 2022 Salı, 15:39

ABD Strateji Komutanlığı Komutanı Amiral Charles A. Richard, Donanma Denizaltı Birliği'nin 2022 Yıllık Sempozyumunda konuştu.

Charles A. Richard, ABD'nin yakın gelecekte Çin ile uzun süreli bir çatışmayı öngörmesi ve buna hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu.

Richard, "Bu çatışma, Çin güçlerinin Tayvan'a yönelik yeni düşmanca eylemleriyle tetiklenebilir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ABD için Çin ile uzun süreli bir çatışmaya "ısınma" olduğunu belirten Richard, Ukrayna'daki mevcut savaşın Çin ile ABD arasında "çok uzun" bir çatışmanın başlangıcını oluşturduğunu ve ABD'nin bu ülkeye karşı konvansiyonel ve nükleer caydırıcılık seviyesinin yavaş yavaş aşındığını vurguladı.

Richard, "Şu anda içinde bulunduğumuz Ukrayna krizi sadece bir ısınma turu. Büyük olan (yani Çin ile bir çatışma) yaklaşıyor. Uzun zamandır test edilmediğimiz şekillerde test edilmemiz çok uzun sürmeyecek" diye konuştu.

"GEMİ YAVAŞ YAVAŞ BATIYOR"

Richard, Çin ile çatışma tehdidine hazırlanmak için ABD'nin mevcut savunma stratejilerinin ve caydırıcılık kabiliyetlerinin acilen yeniden düşünülmesi gerektiğini, zira bunun Rusya'nın Şubat ayında başlayan Ukrayna'yı topyekûn işgalinden farklı bir çatışma olacağını savundu.

ABD'nin yakın vadede Çin'i askeri olarak caydırma kabiliyetine ilişkin değerlendirme yapan Richard, "Çin'e karşı caydırıcılık düzeyimizi değerlendirdiğimde, gemi yavaş yavaş batıyor. Yavaş batıyor ama temelde onlar (Çin) bizden daha hızlı bir şekilde sahaya kabiliyetlerini sürdükleri için batıyor. Bu eğriler devam ettikçe, (harekat planımızın) ne kadar iyi olduğu ya da komutanlarımızın ne kadar iyi olduğu ya da atlarımızın ne kadar iyi olduğu önemli olmayacak - bunlardan yeterince sahip olamayacağız. Ve bu çok yakın vadeli bir sorun" dedi.

"AKSİ TAKTİRDE ÇİN BİZİ GERİDE BIRAKACAK"

Richard, nükleer caydırıcılığın ötesinde, rakipleriyle aynı hızda modernleşebilmek için ABD ordusunun yeni teknoloji ve kabiliyetleri hızla geliştirip sahaya sürebilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Eskiden hızlı hareket etmeyi bilirdik ve bu sanatı kaybettik... Columbia'yı, B-21'i ve LRSO'yu zamanında teslim edemeyeceğimiz varsayımını nasıl hafifleteceğimizi konuşmaktan vazgeçip, bu ülkede eskiden sorduğumuz sorulara geri dönmeliyiz, yani ne gerekecek? Para mı? İnsan mı? Yetkililere ihtiyacınız var mı? Ne riski? 1969'da Ay'a bu şekilde gittik. Bunun bir kısmını geri getirmeliyiz. Aksi takdirde Çin bizi geride bırakacak ve Rusya da yakın zamanda hiçbir yere gitmeyecek."

Richard, ABD'nin denizaltı yeteneklerine ilişkin olarak da, "Hala rakiplerimize karşı sahip olduğumuz tek gerçek asimetrik avantaj olsa da, bakım sorunlarımızı çözemezsek, yeni inşaatlara başlama anlamında hızımızı arttırmazsak kendimizi stratejik caydırıcılığı ve ulusal savunmayı sürdürmek için iyi bir konuma getiremeyeceğiz" dedi