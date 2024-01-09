ABD'li askere 'casusluk' suçlaması: Hapis cezası aldı
ABD’de, donanma mensubu bir asker, Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wenheng “Thomas” Zhao’nun rüşvet karşılığında Çin istihbaratına hassas bilgiler vermekten mahkum olduğu bildirildi.
Zhao’nun, 27 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının bitiminde serbest bırakıldıktan sonra da iki yıl denetim altında tutulacağı kaydedildi.
Eyaletin Port Hueneme’de bulunan ABD donanmasında görevli Zhao, donanmaya ait hassas askeri bilgileri Ağustos 2021'den Mayıs 2023'e kadar Çin'den bir istihbarat görevlisine iletmesi karşılığında rüşvet almakla suçlanmıştı.
Zhao'nun yetkililere gönderdiği bilgilerin arasında Hint-Pasifik'teki ABD askeri tatbikatının operasyonel planlarının da yer aldığı öne sürülmüştü.
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