ABD'li atlet, polisle yaşadığı kavgada tutuklandı

Yayınlanma: 05.01.2025 - 14:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 14:00

Yetkililere göre, ABD'li olimpik koşucu Fred Kerley, Florida'da polis memurlarıyla yaşadığı bir kavga sırasında tutuklandı. Şok tabancasıyla vurulan Kerley, darp, memurlara direnme ve düzensiz davranış suçlamalarıyla karşı karşıya.

Polis daha sonra olayın vücut kamerası görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, 2024 Paris Olimpiyatlarında erkekler 100 metrede bronz madalya kazanan Kerley'e polis memurlarının yaklaştığı görülüyor. Polis memurlarından biri elini kaldırarak Kerley'in göğsüne yanlamasına bastırıyor, Kerley eli savuşturuyor, ardından bir kol Kerley'i itiyor ve tartışma başlıyor.

Fiziksel çatışma başlayana kadar videoda ses olmadığı için ne konuşulduğunu duymak mümkün değil. Arbede sırasında birkaç polis memuru, Kerley'i yere itiyor ve birinin Kerley'e defalarca vurduğu görülüyor. Tutuklama tutanağında polis, iki memurun ayaklarının kaydığını ve sırt üstü düştüklerini, Kerley'nin de onlardan birinin üzerine düştüğünü söylüyor. Daha sonra bir memur, vurulduktan sonra yere düşen Kerley'e dart atan bir şok tabancası doğrultuyor.

Kerley'nin savunma avukatı Yale Sanford, kamera görüntülerinin “müstehcen” olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Ne kadar sıkı çalışırsanız çalışın, ülkeniz için ne kadar madalya kazanırsanız kazanın ve dünya çapında ne kadar insana ilham kaynağı olursanız olun, Miami Beach'te Bay Kerley'e ülkenin dört bir yanındaki milyonlarca kadın ve erkek Afro-Amerikalı gibi insanlık, merhamet ve saygıdan yoksun bir şekilde davranıldığını gösteriyor. Toplumumuz ve ülkemiz için polisin bu tür eylemlerinin farkında olmak önemlidir, böylece gelecekte bu tür davranışların önlenmesini sağlayabiliriz.”

Miami Beach Polis Departmanı sözcüsü Christopher Bess, Kerley'in bölgede park halinde bulunan aracıyla ilgili olarak kendilerine yaklaştığında memurların bir soruşturma yürüttüklerini söyledi.

Bess, Kerley'nin “yasal emirleri hiçe saydığını ve üniformalı memurlardan birini fiziksel olarak ittiğini” ve memurların kendisini gözaltına alma girişimlerine direndiğini savundu.