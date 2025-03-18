ABD'li Blackwater'ın kurucusu: Rus ordusu çok daha akıllı hale geldi

Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:11

Güncelleme: 18.03.2025 - 15:11

ABD merkezli özel askeri şirket Blackwater’ın kurucusu ve eski CEO’su Erik Prince, Rus ordusunun Ukrayna’da kullanılan ABD destekli silahlara karşı giderek daha yetenekli hale geldiğini savundu.

Prince, Rusya’nın Javelin füzeleri, HIMARS ve Copperhead güdümlü top mermileri gibi gelişmiş Amerikan silahlarını kısa sürede etkisiz hale getirdiğini vurgulayarak, "Rusların elektronik savaşta çok iyi olduğunu" ifade etti.

Prince, Rusların ABD tarafından sağlanan gelişmiş silah sistemlerine karşı hızla karşı önlemler geliştirdiğini belirterek, "Bir ya da iki hafta çalışıyorlar, sonra Ruslar navigasyonu veya komuta bağlantısını nasıl bozacaklarını buluyor ve silahlar körleşiyor" dedi.

Prince ayrıca, Rus ordusunun önemli ölçüde zayıfladığı yönündeki iddialara karşı çıkarak, "Rus ordusunu zayıflattık diyen aptal politikacılara kulak asmayın. Hayır, Rus ordusu çok daha akıllı hale geldi" ifadelerini kullandı.

"RUS TOPÇUSU ARTIK DAKİKALAR İÇİNDE KARŞILIK VERİYOR"

Prince, Rusya’nın topçu saldırılarına verdiği tepkinin 2022’den bu yana büyük ölçüde hızlandığını savundu.

Prince, "2022’nin Mart ya da Nisan ayında bir Rus'a topçu ateşi açarsanız, isabetli bir karşılık vermeleri bir buçuk saat sürerdi. Şimdi ise bu süre yaklaşık iki dakika. Yani onlara ateş ettiyseniz, aracınıza atlayıp hemen kaçsanız iyi edersiniz, aksi takdirde sizi vuracaklar" dedi.

BLACKWATER KİMDİR?

Amerikan Deniz Kuvvetleri Özel Birlikler eski askerleri Erik Prince ve Al Clark tarafından 1997 yılında Kuzey Carolina'da kuruldu.

Şirket, ABD sınırları içerisinde, askeri nitelikli koruma hizmeti, polis teşkilatının eğitimi, bomba koklayıcı köpek hizmetleri vermektedir. Ayrıca Irak'ta, ABD ofislerinin ve personelin korunması hizmetini yürütüyor.

Terör örgütü PKK mensuplarının üzerinde ele geçirilen ABD menşeli silahların sorgulanması, Blackwater USA'in adını gündeme getirmişti.

Şirket, ABD işgali sırasında Irak'ta insanlara yapılan işkencelerin başrol oyuncusu olarak tanınıyor.

Şirket, kötü ününü gizlemek için 2009 yılında adını Xe Services olarak, 2011 yılında ise Academi olarak değiştirdi.