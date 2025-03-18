ABD’nin Yemen operasyonu genişliyor: Ezici ölümcül güç kullanacağız

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:03

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimindeki ilk günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Husilere yönelik son saldırılarına dikkati çeken Parnell, "Başkan (Donald) Trump ve Dışişleri Bakanı Pete Hegesth ile ABD liderliği, güç yoluyla barış döneminin geri döndüğünü belirtti. Hedefimize ulaşana kadar ezici ölümcül güç kullanacağız" ifadelerini kullandı.

İlk saldırı dalgasında birden fazla yerde 30'un üzerinde hedefin vurulduğunu belirten Parnell, bu saldırıların "Ortadoğu'da rejim değişikliğiyle ilgili değil, Amerikan çıkarlarını korumakla ilgili" olduğunu söyledi.

Kızıldeniz'deki harekatın devam ettiğini paylaşan Pentagon Sözcüsü, Husilere yönelik hava saldırılarında "en az 53 kişinin öldürüldüğünü" belirtti.

Parnell, Trump'ın, Kızıldeniz'deki nakliye araçlarına saldırmaya devam etmeleri halinde Yemenli gruba "ateş yağdıracağı" uyarısında bulundu.

Öncekilerden farklı olarak bu defa Husilere çok daha geniş bir operasyon yapıldığını vurgulayan Parnell, Husilere yardıma devam etmeleri durumunda İran'ın hedef olma ihtimali sorusuna, "Başkanın tüm seçeneklerin masada olduğunu çok net bir şekilde belirttiğini düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

ABD'NİN GÜNEY SINIRI

"Savunma Bakanlığı, vatanımızı ve ABD'nin toprak egemenliğini savunmaktan gurur duyuyor" diyen Pentagon Sözcüsü Parnell, ABD'nin güney sınırından yasa dışı sınır geçişlerinde yüzde 93'lük bir azalma görüldüğünü belirtti.

Parnell, "Buna rağmen, güney sınırımızda yüzde 100 operasyonel kontrole sahip olana kadar durmayacağız" dedi.

Ukrayna'da ateşkes görüşmeleri hakkında da konuşan Parnell, bunun "zor, kusurlu, nüanslı ve karmaşık bir süreç" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Parnell, ABD Afrika Komutanlığı güçlerinin Somali hükümetinin talebi üzerine 15 Mart'ta terör örgütü Eş-Şebab'a karşı hava saldırıları düzenlediğini ve Somali'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda, Mogadişu yakınlarında gerçekleşen saldırılarda "düşman savaşçılar dışında" hiçbir sivil kaybın yaşanmadığını kaydetti.