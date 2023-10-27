ABD'li Büyükelçiden 'Cumhuriyet'in 100. yılı' tebriği

Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:02

Güncelleme: 27.10.2023 - 16:03

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Flake, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tebrikler Türkiye, yüzüncü yılın kutlu olsun. Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutlarım. İki ülke arasındaki ortaklığın zengin tarihini düşünüyor ve takdirle karşılıyoruz. Geride bıraktığımız yüzyıl içinde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, iki ülkeyi birbirine bağlayan bağları ve iş birliğini güçlendirerek birlikte pek çok şey başarmıştır. 2022’de bir milyondan fazla Amerikalı Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Amerikalıların Türk kültürüne ve kültür mirasına duyduğu derin takdirin göstergesi olarak bu yıl da şu ana kadar 700 binin üzerinde Amerikalı Türkiye’ye gelmiş bulunmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki ticaret 2022’de 34 milyar dolara ulaşmıştır. ABD’de eğitim gören Türk öğrencilerin sayısı ise geçtiğimiz yıl rekor düzeye yükselmiştir. NATO misyonlaraına yaptığı katkılar ve Rusya savaşının hemen ardından küresel gıda güvenliğini sağlamak için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalar, Türkiye’nin taşıdığı küresel önemin net örnekleridir. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ortaklığın önümüzdeki yüz yılını heyecanla beklerken, Türk ulusunu kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e en derin saygılarımı sunuyorum.”