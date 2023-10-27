New York, ABD tarihindeki en büyük yenilenebilir enerji yatırımını yaptı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:36

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:36

New York eyaleti, temiz enerjiye yapılan en büyük devlet yatırımı olan 6.4 gigawatt (GW) büyüklüğünde yenilenebilir enerji projelerine yeşil ışık yaktı. Bu yatırım, eyaletin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini karşılayacak ve yaklaşık 2.6 milyon evi enerji ile besleyecek. Üç açık deniz rüzgar çiftliği ve 22 kara temiz enerji projesi, sürdürülebilir bir enerji kaynağına geçişi hızlandıracak.

Bu büyük yenilenebilir enerji projeleri aynı zamanda istihdamı artırarak yaklaşık 8 bin 300 kişiye iş sağlayacak ve New York eyaletine 20 milyar dolarlık ekonomik kalkınma yatırımını teşvik edecek. Ayrıca, bu projeler dezavantajlı topluluklara yönelik 3.5 milyar dolarlık taahhüt içeriyor, bu da toplumsal faydayı artırmayı hedefliyor.

New York'un yenilenebilir enerji portföyü, 22 kara proje içeriyor. Bunlar, 2,410 MW'lık 14 güneş enerjisi çiftliği, altı rüzgar yeniden güçlendirme projesi, bir yeni rüzgar çiftliği ve bir hizmete geri dönen hidroelektrik projesini içeriyor.

Ayrıca, toplam 4,032 MW'lık üç yeni açık deniz rüzgar projesi de devreye alınacak. Bu projeler, farklı enerji firmaları tarafından geliştiriliyor ve toplamda 4.2 GW'ı aşkın enerji üretme kapasitesine sahip olacaklar. Ancak bu projelerin geleceği belirsizliğini koruyor, çünkü bazı kontratlar gözden geçiriliyor ve müzakereler sürüyor.

New York eyaleti, temiz enerjiye dayalı hedeflerine ilerlemeyi sürdürüyor ve 2030 yılına kadar elektriğinin yüzde 70'ini temiz enerjiden karşılamayı hedefliyor. Bu yeni yatırım, eyaletin bu hedefi aşmasına yardımcı olacak ve enerji üretim kapasitesini artıracak. Umarız dört açık deniz rüzgar projesi için yaşanan belirsizlik çözülür ve eyalet temiz enerjiye daha fazla katkıda bulunur.