ABD'li eski Büyükelçi: ABD, Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye almıyor

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:52

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 15:52

AA muhabirine açıklamada bulunan ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, "Bence Washington'ın geneli ve Washington'daki pek çok analist, Amerika'nın YPG ile ilişkisinin Türkiye'yi ne kadar kızdırdığını anlamıyor" dedi.

Ford, "Bunun önemsiz bir şey olduğunu ve IŞİD nedeniyle gerekli olduğunu, Türklerin bu konuda endişelenmeyi bırakması gerektiğini düşünüyorlar. Bu, ABD'nin Türkiye'nin endişelerini bir bakıma görmezden gelmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

ABD'nin Suriye'de IŞİD'i ortadan kaldırma stratejisi hakkında Ford, "görevin imkansız olduğunu düşündüğünü" belirterek "Baghuz'un ele geçirilmesinin ardından 4 yıldır orada olmaları ve hala bir DEAŞ isyanının olması, bana görevin gerçekleştirilemeyeceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Suriye'nin doğusunda kalabilse bile IŞİD'i tamamen ortadan kaldıramayacağının bir gerçek olduğunun altını çizen Ford, Suriye'de Haseke ve Deyrizor'daki Sünni Arapların söz konusu örgütü ortadan kaldırabileceğini ancak bunu yapacak "teşvik" ve "araçlara" sahip olmadıklarını kaydetti.

Ford, "Amerikalılar, savaşçıları ücra hapishane kamplarına hapsetmek yerine nasıl radikallikten arındıracaklarını düşünmeli çünkü bunun işe yaramadığını deneyimlerimizden biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YPG'YE DESTEK VERİLMESİ ACİL KISA VADELİ BİR FAYDA SAĞLADI"

ABD'nin IŞİD'i yenmek için YPG'ye verdiği destek konusunda ise Ford, bunun 2015-2019 yıllarında "acil kısa vadeli bir faydası" olduğunu savundu.

Ford, "2023'te YPG, IŞİD'e katılan mutsuz gençleri Deyrizor veya Haseke gibi yerlerde durdurabilir mi? Yapamazlar. Aslında, yerel Arap toplulukları arasında YPG'ye karşı çok fazla kırgınlık var. Bu, yerel toplulukları daha fazlasını yapmaları için güçlendirme meselesidir" açıklamasını yaptı.

YPG-PKK BAĞLANTISI

YPG'nin PKK ile bağlantısına ilişkin bir soruya, "Dürüst olmak zorundayız, YPG ile PKK arasında çok büyük bir fark yok. Aslında Kamışlı'ya ve özerk yönetime giden insanlar, oradaki halk arasında sık sık Kandil şivesi duyduklarını söylüyorlar. Kandil'den geldiklerini biliyoruz" yanıtını verdi.

Ford, "Amerikalılar bunu inkar edebilir ama bu aptalca olur ve açıkçası, Amerikalıların bunu inkar etmeyi bıraktığını düşünüyorum. Şimdi bunun pratik bir önlem, bir tür iş birliği olduğunu söylüyorlar" dedi.

ABD'nin "siyasi bir sorun" olduğunda durumu "güvenlik sorunu" olarak görme eğiliminde olduğunu belirten Ford, "ABD, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişelerini pek ciddiye almıyor" değerlendirmesini yaptı.

"ABD-İRAN GERİLİMİ DEVAM EDECEK"

Ford, ABD-İran arasındaki son gerilimler sorulduğunda gerilimin "devam edeceğini" belirterek "Daha fazla İran saldırısı olacak ve bir ölüm olduğunda muhtemelen Amerikalılar sert bir şekilde karşılık verecek. Bunun bir sonunu göremiyorum" diye konuştu.

Ford, iki tarafın da "büyük bir savaş" istemediğini belirterek ABD Başkanı Joe Biden'ın alenen ABD'nin İran'la çatışma peşinde olmadığını söylemesinin "olağan dışı" olduğunu ve bunun "gerginliği artırmak istemediklerinin" bir işareti olduğunu düşündüğünü aktardı.

"ABD ASKERLERİ EVİNE DÖNMELİ"

Suriye'deki ABD misyonunun "süresiz" devam edeceğini ve "bunun net bir sonu olmadığını" düşündüğünü aktaran Ford, "IŞİD'in Baghuz'daki son kalesi dört yıldan fazla bir süre önce düştü. Amerikalılar hala orada. Amerikalıların neyi geri çekmeleri gerektiğine dair net bir fikirleri yok" ifadelerini kullandı.

Ford, Washington'da henüz askerlerin doğu Suriye'den çekilmesini destekleyen kritik bir çoğunluk olmadığını belirterek Suriye'deki Amerikan birliklerinin "eve dönmesi gerektiğine" inandığını dile getirdi.