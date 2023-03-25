ABD, Suriye'deki İran destekli terörist grupları vurdu

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 08:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 08:00

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına akşam saatlerinden itibaren 20 civarında roket saldırısı yapıldı.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evi AA muhabirine, "Söz konusu saldırıların ardından ABD’ya ait savaş uçakları, Deyrizor ve doğusundaki Elbukemal ve Meyadin ilçesinde İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarında konuşlu ABD güçleri de İran destekli grupların bulunduğu askeri noktalara karadan karaya atış yapılan silahlarla karşılık veriyor.

Sabah saatlerinden bu yana İran destekli terörist guruplar, ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz tesislerine İHA ve roketlerle saldırı düzenliyor.

Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, yerel saatle dün 08.05 sularında Deyrizor’da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roket saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı da söz konusu saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İRAN DESTEKLİ TERÖRİST GRUPLAR

Deyrizor'un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü IŞİD'in çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.