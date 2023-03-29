Türkiye, Suriye, İran ve Rusya dışişleri bakanları nisan ayında Moskova'da bir araya gelecek

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:39

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 14:44

Suriye'de 12 yıldır devam eden savaşın karşıt taraflarında yer alan Türkiye ve Suriye'den yetkililer, normalleşme adımları kapsamında, Rusya'nın arabuluculuğunda bir dizi görüşmede bulunmuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, 'işgalci güçler' olarak nitelendirdiği Türk Ordusu, Suriye'nin kuzeyinden çekilmediği sürece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmayı düşünmediğini duyurmuştu.

Öte yandan Suriye hükümetine yakın kaynaklar, Esad'ın, Erdoğan'ın popülaritesini artırmamak adına, Türkiye'deki seçimler öncesi görüşmeyi gündemine almayacağını öne sürmüştü.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suriye'deki durumun "3-4 Nisan'da Moskova'da yapılacak görüşmede" ele alınacağını söyledi.

Yetkili, ''Bakanlar düzeyinde gerçekleşmeyecek ve önemli kararların alınmasının beklenmediği bu toplantının normalleşme sürecinin bir devamı olması bekleniyor" dedi.

RUSYA, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Rusya, aralık ayında Suriye ve Türkiye savunma bakanlarının bir araya geldiği bir toplantıya ev sahipliği yapmış, o tarihten bu yana üçlü görüşmeler Esad'ın diğer müttefiki olan ve yakınlaşmayı açıkça destekleyen İran'ı da kapsayacak şekilde genişletilmişti. Bu dört ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelenmişti.

Konuyla ilgili Reuters'a bilgi veren, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer toplantının yapılacağını doğruladı. Rus devlet haber ajansı RIA, pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'a dayandırdığı haberinde Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının nisan ayı başında Moskova'da istişarelerde bulunabileceğini bildirmişti.