ABD'li eski yetkiliden "başka ülkelerde darbe planı" itirafı
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.
CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ilginç bir itirafta bulundu.
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.
John Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.
Bolton, Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok" diye karşılık vermesi üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."
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