ABD'li general, Çin ile savaşmaya hazır olması için orduya çağrıda bulundu

ABD Hava Kuvvetleri'nden General Mike Minihan, ABD'nin, Tayvan yüzünden Çin ile bir savaşa girme riskinin yüksek olduğunu belirterek, orduyu savaşa hazır olmaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:41
ABD'li general, Çin ile savaşmaya hazır olması için orduya çağrıda bulundu
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ABD'li bir general, ABD'nin Tayvan yüzünden Çin ile bir savaşa girme riskinin "yüksek" olduğuna inandığını belirterek, orduyu savaşa "hazır" olmaya çağırdı.

ABD Hava Kuvvetleri'nden General Mike Minihan, "Umarım yanılıyorumdur. İçgüdülerim bana 2025 yılında savaşacağımızı söylüyor" ifadelerini kullanıyor. 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2025 yılında "operasyona, motivasyona ve fırsata" sahip olacağını düşünen Minihan, Tayvan'daki 2024 seçimlerinin Çin'i harekete geçirmek için "bir neden" vereceğini savundu.

Minihan, 2024 ABD seçimlerinin Çin'e "dikkati dağılmış" bir ABD sunacağını aktardı.

Minihan, askerlerini nişancılık da dahil olmak üzere savaş eğitimi almaya çağırdı.

Çin, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022 Ağustos'ta adaya yaptığı ziyarete misilleme olarak daha önce benzeri görülmemiş bir güç gösterisiyle Tayvan çevresinde büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.


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