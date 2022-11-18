ABD'li General Milley'den Çin'e meydan okuma: Hedeflediklerine izin vermeyeceğiz

18 Kasım 2022 Cuma, 12:13

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Çin'in Tayvan'a yönelik herhangi bir saldırıyı düşünürken Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunda "şu ana kadar ne kadar kötü bir performans sergilediğini dikkatle değerlendirmesi" gerektiğini söyledi.

Mark Milley, "Kağıt üzerindeki savaş gerçek savaştan çok daha farklıdır. Kan döküldüğünde, insanlar öldüğünde ve gerçek tanklar havaya uçurulduğunda işler biraz daha farklı oluyor" dedi.

"TAYVAN'I ELE GEÇİRMEK ÇOK ZOR"

Milley, Çin'in 1979'daki Çin-Vietnam Savaşı'ndan bu yana savaş alanında bir düşmanla karşı karşıya gelmediğini aktardı.

Çin'in Tayvan Boğazı'nı geçmeye kalkışması halinde "çok tehlikeli bir oyun" oynamış olacağını belirten Milley, "Bunu yapacak deneyime ya da geçmişe sahip değiller. Bunu yapmak için henüz eğitim almamışlar. Tayvan'ı ele geçirmek, çok zor bir askeri görevdir. Bence Çinlilerin askeri kapasiteye sahip olmaları ve bunu yapmaya hazır olmaları için biraz zaman geçmesi gerekecek" dedi.

Milley, 1980'lerde Çin'in büyük ölçüde piyadeye dayalı bir ordusu olduğuna ve envanterinde birkaç ağır muharebe tankı bulunduğuna dikkat çekerek, "Sonra zenginleştiler. Pekin'in son yıllardaki hızlı ekonomik büyümesi, Çin'in ordu satın almasına olanak sağladı" ifadelerini kullandı.

"ÇİN, HEDEFLERİ KONUSUNDA UTANGAÇ DEĞİL"

Milley, "Güneşte kendi günleri olduğuna inanıyorlar. Bir kez daha 'Orta Krallık'ın 1 numara olma zamanının geldiğine inanıyorlar. Hedefledikleri şey bu ve biz, bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

ABD'nin, Çin'i "en büyük tehdit" olarak kabul ettiğini belirten Milley, "Pekin, dünyada ABD'ye önemli bir meydan okuma oluşturabilecek diplomatik, askeri ve ekonomik güce sahip tek ülke. Çin hedefleri konusunda utangaç değil. Askeri açıdan ABD'ye eşit ya da ondan üstün olmak istiyorlar. Bu konuda çok ama çok sıkı çalışıyorlar" dedi.