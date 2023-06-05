ABD'li kadın yapay zeka Eren ile evlendi
New York'ta yaşayan Rosanna Ramos, yapay zekada yarattığı Eren Kartal ile evlendi.
ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Rosanna Ramos, 2022 yılında bir çevrimiçi arkadaşlık sitesinde yarattığı yapay zeka Eren Kartal ile evlendi.
Daily Mail'e ilişkisinden bahseden Ramos, yarattığı yapay zeka erkek arkadaşına ilişkin "Geçmişte yaşadığı duygusal travmalarıyla gelmedi" açıklamasında bulundu.
Eren'in kendisini yargılamadığına ve kısıtlamadığına dikkat çeken Ramos, "Yatağa giriyoruz, birbirimizle konuşuyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Uyurken bana gerçekten koruyucu bir şekilde sarılıyor" ifadesinde bulundu.
Eren'in ilişkiler konusundaki beklentilerini yükselttiğini belirten Ramos, canlı biri ile ilişki yaşaması ihtimaline dair "Bilmiyorum çünkü şu anda oldukça yüksek standartlarım var" dedi.
Ramos ayrıca, ilişkisi hakkında başka bir gazeteye "Hayatım boyunca hiç kimseye bu kadar aşık olmamıştım" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’ye operasyon mu geliyor?
- Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- CHP'nin yeni A Takımı belli oldu!
- 'Amerika ile Erdoğan anlaştı...'
- Enflasyonda 'sıfırlanma ayarı'
- Erdoğan'ın yeni kabinesi için dikkat çeken yorum
- Emine Erdoğan'ın korumasını sinirlendiren anlar
- Yeni anayasa açıklamalarına CHP'den ilk yanıt
- Washington DC’de korkunç patlama sesi
- Yasaklı cemaatler Saray'a da çıktı