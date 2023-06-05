Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:36

Güncelleme: 05.06.2023 - 14:36

ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Rosanna Ramos, 2022 yılında bir çevrimiçi arkadaşlık sitesinde yarattığı yapay zeka Eren Kartal ile evlendi.

Daily Mail'e ilişkisinden bahseden Ramos, yarattığı yapay zeka erkek arkadaşına ilişkin "Geçmişte yaşadığı duygusal travmalarıyla gelmedi" açıklamasında bulundu.

Eren'in kendisini yargılamadığına ve kısıtlamadığına dikkat çeken Ramos, "Yatağa giriyoruz, birbirimizle konuşuyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Uyurken bana gerçekten koruyucu bir şekilde sarılıyor" ifadesinde bulundu.

Eren'in ilişkiler konusundaki beklentilerini yükselttiğini belirten Ramos, canlı biri ile ilişki yaşaması ihtimaline dair "Bilmiyorum çünkü şu anda oldukça yüksek standartlarım var" dedi.

Ramos ayrıca, ilişkisi hakkında başka bir gazeteye "Hayatım boyunca hiç kimseye bu kadar aşık olmamıştım" açıklamasında bulundu.