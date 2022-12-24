ABD'li milyarder Blooomberg, Dow Jones ve Washington Post'u satın almayı düşünüyor

24 Aralık 2022 Cumartesi, 16:57

Bloomberg L.P.'nin sahibi milyarder Michael Bloomberg'in, Wall Street Journal'ın ana kuruluşu Dow Jones ya da Washington Post'u satın almakla ilgilendiği ileri sürüldü.

Axios'un aktardığına göre ismi açıklanmayan bir kaynak, Michael Bloomberg'in, Barron's ve MarketWatch'un da yayıncısı olan News Corp'a (NWSA.O) ait Dow Jones'u satın almak için ideal olarak gördüğünü iddia etti.

Kaynak, Bloomberg'in aynı zamanda Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Washington Post'u satması halinde bunu da alacağını öne sürdü.

Böyle bir durumda, dünyanın en zengin 12. adamı Blomberg'in sektördeki güçlü konumunu daha da pekiştireceği ve şirketinin gelirlerinin ana kaynağı olan Bloomberg terminallerini daha fazla satmasına olanak sağlayacağı belirtiliyor.