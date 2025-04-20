ABD’li otomotiv devi Ford, Çin'e araç sevkıyatını durdurdu

Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:03

Güncelleme: 20.04.2025 - 12:05

ABD’li otomotiv devi Ford Motor, Çin’in misilleme kapsamında uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle ülkeye yönelik bazı araç sevkıyatlarını askıya aldığını açıkladı. Şirket, bu adımın, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret gerilimlerinin otomotiv sektöründe yarattığı baskıya karşı alınan bir önlem olduğunu belirtti.

Ford’dan yapılan açıklamada, “ABD'den, Çin'e yapılan ihracatı mevcut gümrük tarifeleri ışığında ayarladık” ifadeleri kullanıldı.

Karar kapsamında; F-150 Raptor, Mustang, Michigan’da üretilen Bronco SUV modelleri ve Kentucky menşeli Lincoln Navigator’ların Çin'e sevkiyatı durduruldu.

Ford’un aldığı bu karar, yüksek ithalat vergilerinin otomotiv üreticileri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle araç üreticileri ve parça tedarikçileri, “gelgitli tarifeler” olarak adlandırılan bu politikalardan ciddi şekilde etkileniyor.

Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, sevkıyatların durdurulması kararı bu hafta içinde alındı.

PARÇA İHRACATI SÜRÜYOR, FİYAT ARTIŞI YOLDA

Ford, montajlı araç sevkiyatını durdursa da ABD yapımı motor ve şanzıman parçalarının Çin'e ihracatının devam edeceğini belirtti. Ayrıca Çin'de üretilen Lincoln Nautilus modelinin, yüksek gümrük vergilerine rağmen sevkıyatına devam edileceği aktarıldı.

Şirketin iç yazışmalarında ise, tarifelerin uzun vadeli hale gelmesi durumunda araç fiyatlarında artış olabileceği ifade edildi. Reuters’ın ulaştığı iç notlara göre bu fiyat artışı özellikle yeni modellerde kendini gösterebilir.

Otomotiv Araştırmaları Merkezi’nin bu ay yayınladığı analiz, Trump’ın gümrük vergileri nedeniyle 2025 yılı itibarıyla ABD otomobil üreticilerinin toplam maliyetinin yaklaşık 108 milyar dolar artacağını ortaya koydu.

Ford ise ABD’de sattığı araçların yaklaşık %80’ini yerli üretimle sağladığı için bu dalgadan görece daha az etkilenecek şirketlerden biri olarak değerlendiriliyor.