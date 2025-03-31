Elektrikli yeni Ford’lar Avrupa yollarına hazır

Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 04:00

Ford Transit Custom ailesinin üretiminin artmasıyla birlikte, Gölcük fabrikasındaki üretim kapasitesi artırılarak yenilenen Yeniköy fabrikasına kaydırıldı.

Aynı zamanda Ford ve Volkswagen arasındaki stratejik işbirliği kapsamında 1 tonluk ticari araç üretimine başlanması, Courier üretiminin 2022 yılında Ford Otosan bünyesine katılan Craiova fabrikasına taşınmasını beraberinde getirdi.

Craiova fabrikası, Ford’un Avrupa’da en çok tercih edilen binek aracı Puma’nın da üretim merkezi konumunda. Ford Otosan, 2021 yılında açıkladığı 2 milyar Avroluk yatırım planının 1.9 milyar Avroluk kısmını tamamladı.

Bu kapsamda Kocaeli fabrikaları, Türkiye’nin ilk entegre içten yanmalı, hibrit ve tam elektrikli araç üretim üssüne dönüştü. Ford Otosan, bu yatırımlarla birlikte Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olarak elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.