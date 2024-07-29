Ford, yeni Puma'yı Türkiye pazarına sundu

Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:53

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:53

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Puma şehirde sürüşü kolaylaştırırken beş kişinin eşyaları için yeterli hacim de sunuyor. Tamamıyla yenilenen iç mekan, geniş dijital göstergeler, gelişmiş bağlantı ve ileri sürüş teknolojileri sayesinde yolculuklar konforlu hale geliyor.

Avrupa'da tasarlanıp geliştirilen, Ford Otosan'ın Romanya'daki Craiova Fabrikası'nda ürettiği ve İngiltere'nin en çok satan aracı olan Puma'nın spor kokpit tasarımı, yüksek ve sürücüye dönük konumlanmış göstergelere sahip. Fiziksel tuşların minimum miktarda tutulması araç içinde konforlu ve modern bir ortam sağlıyor.

Otomobilin ileri teknolojileri, akıllı uyarlamalı hız kontrol sistemi sayesinde daha doğal bir sürüş sağlıyor ayrıca kavşaklarda ve virajlarda yavaşlamaya ve sürücülerin geceleri virajları daha net görmesine yardımcı oluyor, kalabalık sokaklarda park etmeyi kolaylaştırmak için 360 derece kamerasıyla orta ekranda kuşbakışı bir görüş sağlıyor.

FORD PUMA MOTOR GÜCÜ

Hızlı tepki veren ve yakıt verimliliği sunan mild hibrit motorlar 125 beygir gücü ve 155 beygir gücüyle sunuluyor.

Araçtaki iki büyük gösterge, sürücülere güncel bilgiler sunuyor ve kontrol sağlıyor. Yenilikçi 12,8 inç dijital yol bilgisayarı, her sürücünün faydalı bulduğu bilgileri gösterecek şekilde özelleştirilebilirken, yüksek çözünürlüklü 12 inç merkezi dokunmatik ekran da haritaları ve bilgi-eğlence sistemini, klima ve koltuk ısıtması gibi işlevleri görüntülemeyi ve kumanda etmeyi kolaylaştırıyor.

Yeni Puma'nın önceki versiyona göre iki kat daha fazla bilgi işlem gücüne sahip bağlantı ve bilgi-eğlence sistemi sürücülerin en çok kullandığı özelliklere erişimini kolaylaştırmak için adapte edilebiliyor. Ses tanıma özelliği günlük dili anlarken akıllı telefonlar kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto kullanılarak kolayca entegre edilebiliyor ve kablosuz şarj edilebiliyor.

FORDPASS UYGULAMASI

Araç, bağlantılı araç teknolojileri ile araç güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor. Bağlı modemi sayesinde oluşabilecek arızalar karşısında anlık olarak merkezi takip ve destek imkanı sunuyor. Müşteri ve araç güvenliğini bir ileri noktaya taşıyan yeni Puma, ihtiyaç halinde yol yardımı ve çeşitli hizmetleri sunabiliyor. Yeni Puma'nın bağlanabilirlik özellikleri ile periyodik bakımı da takip edilebiliyor ve aracın ihtiyacına göre hatırlatmalar yapılıyor.

FordPass uygulamasıyla, yeni Puma nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme özelliğiyle yeni Puma'yı kontrol edebilmek mümkün hale geliyor. Bununla birlikte uzaktan aracı çalıştırma/durdurma özelliğiyle yolculuğa başlamadan Puma yolculuğa hazırlanabiliyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Yeni Puma'da 10 hoparlörlü B&O ses sistemi sunuluyor. Ayarlanabilir kol dayanağı ve yarış otomobillerine benzeyen dörtgen tasarımlı, sportif, iki kollu direksiyon simidi gibi unsurlarla stil ve konforda geliştiriliyor.

FORD PUMA DONAIM ÖZELLİKLERİ

Araç sürüşü de kolaylaştırıyor. Dur-kalk ve şerit hizalama özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, daha doğal bir hızlanma hissi ve sarsıntısız frenleme sağlıyor. Yoldaki virajlarda, dönel kavşaklarda, otoyollara bağlanma veya çıkış sırasında aracın hızını ayarlamak için Akıllı Hız Sınırlandırıcıdan yararlanılabiliyor. 360 derece kamera sistemi ise kuşbakışı görüntü sunarak şehir içinde ve dar alanlarda park ederken oluşabilecek çarpışmaların önlenmesini kolaylaştırıyor.

Yeni yüzde 100 Led farlar, farklı bir tasarımdan ve dikkati çekici ışık imzasından fazlasını içeriyor. Seriye bağlı Dinamik Matrix Led teknolojisi Dinamik Viraj Aydınlatma özelliğini kullanarak sürücülerin daha net görmesine yardımcı olmak için yolun ilerisini ve virajları aydınlatıyor.

Yeni Puma büyük bir otomobilin pratikliğine de sahip. Bagaj zeminindeki 80 litre kapasiteli MegaBox, 450 litreden fazla hacim sunmasıyla segmentinin üstün bagaj hacimlerinden birini sağlıyor.

Müşteriler, yeni Puma'nın Titanium ve ST-Line X modelleri arasından seçim yapabiliyor. Bu modellerin her biri Puma'nın artık ikonik hale gelen coupe esintili dış tasarımı ve ön tamponu, ızgarası ve alaşım jantlarla sunuluyor. Yeni Kaktüs Gri rengi de dahil altı renk seçeneği ve Puma logosunu zemine yansıtan 7 ayna altı lambalar gibi detaylar dikkati çekiyor.

Yeni Puma modellerinde Ford'un yakıt ekonomisi sağlamaya veya performansı 155 beygir gücüne kadar artırmaya yardımcı olmak için 48 volt mild hibrit elektrik gücü kullanan 1,0 litre EcoBoost Hibrit motor yer alıyor.

FORD PUMA BAŞLANGIÇ FİYATI

Yeni Puma, 1 milyon 464 bin 100 liradan başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.