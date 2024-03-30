ABD'li pop yıldızı müzik sektörünü bıraktı: 'Alay edilmekten bıktım'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 12:19

Güncelleme: 30.03.2024 - 12:19

ABD'li pop yıldızı Lizzo, "görünüşü ve karakteri nedeniyle internette alay edilmekten bıktığı" için müzik sektöründen ayrıldı.

Lizzo sahne adıyla bilinen ABD'li pop yıldızı Melissa Viviane Jefferson, veda mesajında neye atıfta bulunduğunu veya bunu neyin tetiklediğini net bir şekilde belirtmedi.

Lizzo'nun vedası, geçen Ağustos ayında aleyhine dava açan üç eski dansçıyı temsil eden bir avukatın, şarkıcının Başkan Joe Biden için bir Radio City bağış toplayıcısına başkanlık etmesinin "utanç verici" olduğunu söylemesinden bir gün sonra geldi.

35 yaşındaki şarkıcı "Hayatımdaki ve internetteki herkes tarafından sürüklenmeye katlanmaktan yoruldum" dedi.

Lizzo, "Tek istediğim müzik yapmak, insanları mutlu etmek ve dünyanın onu nasıl bulduğumdan biraz daha iyi olmasına yardım etmek. Ama dünyanın beni içinde istemediğini hissetmeye başlıyorum. Nüfuz ve görüşler için hakkımda söylenen yalanlara sürekli karşıyım... Görünüşüm yüzünden her seferinde şaka konusu oluyorum. Karakterim beni tanımayan insanlar tarafından seçiliyor ve ismime saygısızlık ediyor" diye ekledi.

Geçen Ağustos ayında Lizzo ve yapım şirketine, kendisini cinsel taciz ve düşmanca bir çalışma ortamı yaratmakla suçlayan eski dansçılar Arianna Davis, Crystal Williams ve Noelle Rodriguez tarafından dava açıldı.

Lizzo iddiaları "yürek burkan derecede zor ve ezici bir şekilde hayal kırıklığı yaratan" olarak nitelendirerek, iddiaların "göründüğü kadar inanılmaz" olduğunu söyledi.