ABD basınından 'İmamoğlu' analizi: 'Erdoğan'ın önündeki en büyük engel'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:46

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:46

31 Mart yerel seçimleri öncesinde ABD merkezli Politico'da "İstanbul için verilen mücadelede, şehir seçimleri bir ülkenin geleceğini belirleyebilir" başlıklı bir makale kaleme alındı.

Makalede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Erdoğan'ın iktidarını uzatmak için anayasayı çiğnemesinin önündeki en büyük engel olduğu" yazıldı.

Makalede, İstanbul'un kaderine dikkat çekilerek, "Erdoğan'ın belirlediği aday, ülkenin en önemli metropolünü geri alırsa, iktidarına karşı kalan muhalefet kalesini de ortadan kaldırmış olacak. Ancak, İmamoğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 18'ini ve ekonomisinin üçte birini oluşturan şehrin kontrolünü elinde tutmayı başarırsa, bu ona ulusal iktidara giden yolda bir sıçrama tahtası sağlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Seçimin "Erdoğan'ın otokratik ve İslamcı yönelimli yönetimini derinleştirip pekiştirip pekiştirmeyeceğini ya da alternatif bir yolun hala var olup olmadığını belirleyeceği" kaydedilen makalede, "İmamoğlu'nun, 2019'da yerel seçimi kazanması AKP'yi öylesine şaşırttı ki; seçimlerin tekrarlanmasını sağladı, ancak AKP büyük bir farkla kaybetti. Bu, iktidar partisinin bugüne kadarki en utanç verici yenilgilerinden biri olmaya devam ediyor" denildi.

"ERDOĞAN, İMAMOĞLU'NU DURDURMAK İSTİYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir siyasetçi, kimliğinin gizli kalması kaydıyla Politico'ya şunları söyledi:

"İmamoğlu, tekrar kazanırsa bu Erdoğan'a karşı üçüncü zaferi olacak ve bundan sonra cumhurbaşkanlığına doğru yürüyecek. Erdoğan bunu görüyor ve onu orada durdurmak istiyor."

"İmamoğlu'nun, Erdoğan'ın iktidarını uzatmak için anayasayı çiğnemesinin önündeki en büyük engel olduğu" belirtilen makalede, "Belediye başkanının rolü, muhalefet saflarındaki kaosla daha da arttı. Geçen yılki cumhurbaşkanlığı oylamasındaki yenilginin ardından altılı masa ittifakı çöktü ve Kılıçdaroğlu partiden ayrılmak zorunda kaldı" denildi.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'U YÖNETMEK KUTSAL BİR GÖREV

İmamoğlu, danışmanı aracılığıyla Politico'ya yaptığı açıklamada, "İstanbul'u yönetmek kutsal bir görev... Şu anda gündemimde başka bir konu yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a karşı kaybetmesi halinde ne yapacağı sorulduğunda, "Kariyer planımı başarısızlık üzerine kurmuyorum" yanıtını verdi.