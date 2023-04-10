ABD'li Senatör Graham: Yeni bir 11 Eylül saldırısı ile karşı karşıyayız
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Washington yönetiminin Afganistan politikasını eleştirerek, "ABD'nin 11 Eylül trajedisine benzer yeni bir terör saldırısı ile karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Fox News'e verdiği demeçte ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan politikasını eleştirdi.
Lindsey Graham, Joe Biden'ın Afganistan'dan asker çekme kararının "11 Eylül 2001 trajedisine benzer yeni bir terör saldırısının önünü açtığını ve Beyaz Saray'ın Afganistan'dan kaynaklanan bir terör tehdidi olmadığı yönündeki iddialarının yalan olduğunu" söyledi.
Graham, "Bana göre Biden döneminde Afganistan'da olan şey, yeni bir 11 Eylül'ün yolunu açmış olmasıdır" dedi.
"BİDEN YÖNETİMİ YALAN SÖYLÜYOR
ABD'nin önümüzdeki altı ay içinde "Afganistan'dan gelen teröristler tarafından bir saldırıya uğrayabileceğini" savunan Graham, "Biden yönetimi size Afganistan'da terörist olmadığını söylediğinde, yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Graham, Beyaz Saray'ın son raporunun Afganistan'daki misyonun sona erdiğini ve bu ülkedeki "tüm terör tehditlerinin" ortadan kaldırıldığını öne sürdüğünü, ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Graham, "Bu rapor, Biden yönetiminin suçlamaları saptırmak amacıyla kendini aklama girişimidir" diye konuştu.
"TAYVAN'I ABLUKA ALTINA ALMASINDAN KORKUYORUM"
"Çin'in önümüzdeki dönemde Tayvan'a müdahale etmeye hazırlanıyor olabileceğini" ileri süren Graham, "Çinlilerin önümüzdeki aylarda ya da haftalarda Tayvan'ı abluka altına almaya hazırlanıyor olmasından korkuyorum" dedi.
Graham, özellikle petrol taşımacılığı da dahil olmak üzere Orta Doğu'dan Çin'e yapılan tedariklere "abluka" uygulamaya hazırlanılmasını önerdi.
Graham ayrıca, Tayvan ordusunun eğitiminin güçlendirilmesi, "nükleer füzelerin ABD denizaltılarına konuşlandırılması" ve bölgedeki ABD askeri varlığının güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Tek Çin politikasına inanıyorum ama Tayvan için de mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- AKP'nin listesi belli oldu
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- Uğur Dündar'dan CHP'ye liste tepkisi!
- Ankaragücü'nden Diack ve Fenerbahçe iddialarına yanıt
- 5. sıradan aday gösterildi: İYİ Parti'den istifa etti
- AKP'li Metiner: Liste doğruysa siyasi intihar olur
- SS’deki mağdur çocuk konuştu
- İYİ Parti'nin aday listesi netleşti
- TİP milletvekili adaylarının tam listesi