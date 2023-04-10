ABD'li Senatör Graham: Yeni bir 11 Eylül saldırısı ile karşı karşıyayız

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:43

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:43

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Fox News'e verdiği demeçte ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan politikasını eleştirdi.

Lindsey Graham, Joe Biden'ın Afganistan'dan asker çekme kararının "11 Eylül 2001 trajedisine benzer yeni bir terör saldırısının önünü açtığını ve Beyaz Saray'ın Afganistan'dan kaynaklanan bir terör tehdidi olmadığı yönündeki iddialarının yalan olduğunu" söyledi.

Graham, "Bana göre Biden döneminde Afganistan'da olan şey, yeni bir 11 Eylül'ün yolunu açmış olmasıdır" dedi.

"BİDEN YÖNETİMİ YALAN SÖYLÜYOR

ABD'nin önümüzdeki altı ay içinde "Afganistan'dan gelen teröristler tarafından bir saldırıya uğrayabileceğini" savunan Graham, "Biden yönetimi size Afganistan'da terörist olmadığını söylediğinde, yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Graham, Beyaz Saray'ın son raporunun Afganistan'daki misyonun sona erdiğini ve bu ülkedeki "tüm terör tehditlerinin" ortadan kaldırıldığını öne sürdüğünü, ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Graham, "Bu rapor, Biden yönetiminin suçlamaları saptırmak amacıyla kendini aklama girişimidir" diye konuştu.

"TAYVAN'I ABLUKA ALTINA ALMASINDAN KORKUYORUM"

"Çin'in önümüzdeki dönemde Tayvan'a müdahale etmeye hazırlanıyor olabileceğini" ileri süren Graham, "Çinlilerin önümüzdeki aylarda ya da haftalarda Tayvan'ı abluka altına almaya hazırlanıyor olmasından korkuyorum" dedi.

Graham, özellikle petrol taşımacılığı da dahil olmak üzere Orta Doğu'dan Çin'e yapılan tedariklere "abluka" uygulamaya hazırlanılmasını önerdi.

Graham ayrıca, Tayvan ordusunun eğitiminin güçlendirilmesi, "nükleer füzelerin ABD denizaltılarına konuşlandırılması" ve bölgedeki ABD askeri varlığının güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Tek Çin politikasına inanıyorum ama Tayvan için de mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.