ABD'li Senatör Warner, Beyaz Saray'ın TikTok yasa tasarısını desteklediğini söyledi

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:01

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:01

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner, Joe Biden yönetiminin TikTok yasa tasarısının geçmesini isteyip istemediği sorulduğunda "Beyaz Saray'ın bu tasarıyı çok desteklediğini düşünüyorum" dedi.

Warner, TikTok'un yalnızca ABD'li kullanıcıların mahremiyetini tehlikeye atmakla kalmadığını, aynı zamanda Çin için bir "propaganda" aracı olarak hizmet ettiğini söyledi.

Warner, "En büyük korkularımdan biri, günde ortalama 90 dakika TikTok'ta 150 milyon Amerikalımız var. Çin Komünist Partisi tarafından savunulan bu kanalın propaganda amaçlı veya dezenformasyon için nasıl kullanılabileceğidir" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Mart ayı başında, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülmesi halinde ABD hükümetinin TikTok'u ya da başka herhangi bir yabancı uygulamayı yasaklamasına olanak tanıyan bir tasarıyı onaylamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "hassas teknoloji sektörlerinde endişe duyulan ülkelere" karşı koruma sağlayabileceğini söyleyerek yasa tasarısını destekledi.