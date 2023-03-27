Netanyahu'nun oğlundan, protestoları ABD'nin fonladığı iddiası

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:35

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:36

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik kitlesel protestolar sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkede devam eden protestolara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yair, protestoları ABD Dışişleri Bakanlığının finanse ettiğini iddia ederek, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN YARGI REFORMU

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor.

Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.