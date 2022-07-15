ABD'li senatör Yunan basınına konuştu, 'Türkiye'nin F-16 talebini...'
ABD'li senatör, Türkiye'nin satın almak istediği F-16'ların anahtarı için Yunan basınına açıklama yaptı.
ABD'de, Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı onaylandı.
Senatör Robert Menendez, Türkiye'nin F-16 talebinini engelleyen yasanın geçersiz kalabilmesi için Yunan basınına açıklamada bulundu.
Yunanistan'ın Hellas Journal gazetesinde Menendez, "Türkiye, Rus S-400 sisteminden vazgeçmeli, Yunan adaları üzerindeki uçuşları durdurmalı, Batılı değerlere ve insan haklarına uymalı. Ancak şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu adımları atmaya istekli olduğunu görmedim" dedi.
Senatör Robert Menendez, ABD Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak tek taraflı veto yetkisine sahip.
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