ABD'li senatörden 'bağımsızlık' mesajı: Tayvan'ı 'ülke' olarak niteledi

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:32

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marsha Blackburn, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinde, Ada'yı "ülke" olarak niteleyerek "bağımsızlığını destekleme" mesajı verdi.

Marsha Blackburn, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşmesinde, "Özgürlüğü seven ülkelerin bağımsızlığını ve özgürlüğünü koruması için Tayvan'a destek olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Blackburn, "Tayvan halkının bağımsız bir ülke olma yolundaki çabasını desteklemeyi sürdüreceklerini" belirtti.

Tsai Ing-wen de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatların "otoriter rejimlerin dünya düzenini nasıl tehdit ettiğini" gösterdiğini ifade ederek "Demokratik ülkeler ortak değerlerimizi, özgürlüğü ve demokrasiyi birlikte savunmak üzere daha fazla dayanışma ve iş birliği içinde olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN RESMİ POLİTİKASININ ÖTESİNE GEÇEN MESAJLAR

Senatör Blackburn'ün Tsai ile görüşmesinde, ABD'nin, Pekin'i Çin'in meşru temsilcisi olarak gören "tek Çin" politikası ve Tayvan'ın fiili bağımsızlığını kabul ederek yarı resmi ilişkiler sürdürmeye dayalı stratejik muğlaklık anlayışının ötesinde destek ifadeleri kullanması dikkati çekti.

Senatör Blackburn'ün ziyareti, Pelosi'nin ay başında Ada'ya yaptığı ziyaretten bu yana ABD'li heyetlerin yaptığı üçüncü ziyaret oldu.

Pelosi'nin ardından Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet ve ardından Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb Tayvan'ı ziyaret etmişti.