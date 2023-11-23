ABD'li senatörden İsrail'e tepki: Tüm mahalleyi bombalayamaz

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Hamas'ı hedef almak için "tüm mahalleyi bombalamasının" doğru olmadığını belirtti.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 08:28
ABD'li senatörden İsrail'e tepki: Tüm mahalleyi bombalayamaz
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ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, New York Times için kaleme aldığı köşe yazısında, "İsrail tek bir Hamas hedefini ortadan kaldırmak uğruna tüm mahalleyi bombalayamaz" ifadesini kullanarak Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik operasyonlarını eleştirdi.

Demokrat senatör, İsrail'in bu uygulamasının ne kadar başarılı olduğu noktasında "hala pek çok bilinmeyenin bulunduğunu" belirtti.

Sanders, "İsrail, son yıllarda barışçıl bir çözüm için umut verecek hiçbir şey yapmadı. Gazze ablukasını sürdürdü, Batı Şeria'daki işgalinin küçük düşürücü uygulamalarını derinleştirdi ve Filistinlilerin karşı karşıya olduğu korkunç yaşam koşullarını büyük ölçüde görmezden geldi" ifadesini kullandı.

ABD'li senatör, "kibarca sormak" yerine ABD'nin, İsrail'e sağladığı milyarlarca dolarlık fonun İsrail'in politikasını yönlendirmede "koz olarak kullanması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, "ABD, İsrail'in dostu olsa da bu dostluğun bazı koşulları olduğunu ve uluslararası hukuku ve kendi ahlak anlayışımızı ihlal eden eylemlerde suç ortağı olamayacağımızı açıkça belirtmeli" dedi.


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