ABD eylaleti e-mobilite bütçesini artırdı: 1 milyar doları geçti

Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:24

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:24

New York Kamu Hizmeti Komisyonu PSC tarafından bugün kabul edilen bütçe artışı, hızlı şarj programı hedefinin 1.500'den 6 bin 302 DC şarj istasyonuna genişletilmesinin yanı sıra New York genelinde elektrikli araç şarj altyapısının oluşturulmasını hızlandırmak için daha yüksek teşvik seviyelerini de içeriyordu.

Ayrıca eyalet, New York'taki dezavantajlı topluluklarda e-bisikletler, elektrikli scooterlar ve diğer elektrikli (mikro) mobilite formları için şarj altyapısını desteklemek istiyor.

Söz konusu düşük gelirli topluluklar, 206 milyon dolarlık bir önceki bütçeden 372 milyon dolarlık finansmanla bütçede en keskin artışı gördü. Valilik, bu rakamın çeşitli programlar genelinde yüzde 81'lik bir artış anlamına geldiğini ve "tüm New Yorkluların temiz ulaşım yatırımlarından faydalanmasını" sağlayacağını belirtiyor.

Ayrıca bugün, ticari müşteriler için tasarlanan orta ve ağır hizmet hazır hale getirme pilot bütçesi iki kattan fazla artarak 58 milyon dolara ulaştı. Bunun yanı sıra başvuru sahipleri için uygun maliyetler ve araçlara ilişkin kurallar basitleştirildi ve yine dezavantajlı topluluklarda emisyon azaltımı hedeflendi.

YÜZDE 50'YE KADAR KARŞILANIYOR

Ticari sektörde kalmaya devam eden komisyon, ticari müşteriler için yeni faydalı şarj oranlarını da ayrıca onayladı. Yeni programlar kapsamında, ticari elektrikli araç şarjı, teslimat faturalarında talep ücreti maliyetlerinin (yani, pik talebin kilovat başına maliyeti) yüzde 50'sine kadar indirim veya sübvansiyon almaya hak kazanacak. New York'un güneyindeki ticari elektrikli araç şarj müşterileri de şebeke dengeleme amacıyla yeni yönetilen şarj programlarına katılabilecek. Ancak PSC'ye göre, programlar New York'un yukarı kesimlerinde hâlâ geliştirilme aşamasında ve 2024'te kullanıma sunulması bekleniyor.

Nisan ayında New York, 255 şarj istasyonu için 8.3 milyon dolar fon ayırmıştı. Birkaç ay sonra eyalet, Seviye 2 şarj altyapısına 29 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu. Eyalet özellikle 'Charge Ready NY 2.0' programına 15 milyon dolar ekledi. Bu program, dezavantajlı topluluklardaki işyerleri, apartmanlar ve kamu tesislerindeki şarj cihazlarının kurulum maliyetinin yüzde 50'sine kadarını karşılıyor. İkinci durumda şarj cihazları 2 bin 500 dolara kadar finanse edilebiliyor. İşyerlerindeki ve konutlardaki şarj cihazları ise 2 bin dolara kadar destek alabiliyor.

ABD eyaletinin ayrıca New York'taki hızlı şarj cihazlarının sayısını artırmak için yaklaşık 40 milyon dolar federal fon alacağı bildirildi. NEVI fonunun yaklaşık yarısı büyük otoyollardaki boşlukları kapatacak.