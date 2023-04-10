ABD'li Senatörden Macron'a yanıt: Avrupa'yı biz koruyoruz

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:09

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:10

ABD'nin Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tayvan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Emmanuel Macron, Çin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Avrupa'nın Tayvan konusunda ABD-Çin çekişmesine sürüklenmemesi ve "Amerikan ritmine" uyum sağlamaması gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupalıların "uyanmaları" ve "kendi çıkarlarını düşünmeleri" gerektiğini dile getirdi.

Marco Rubio, "Bizim olmayan başka çatışmalara dahil olmamaktan bahsetmişken, Avrupa'ya sormamız gerekiyor, onlar adına mı konuşuyor? Çünkü şu anda Ukrayna meselesine oldukça yoğun bir şekilde dahil olmuş durumdayız, vergi mükelleflerimizin parasının büyük bir kısmını Ukrayna için harcıyoruz... Ben de bunu destekledim çünkü müttefiklerimizle müttefik olmanın ABD'nin uluslararası çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyordum" dedi.

"MACRON KİMİN ADINA KONUŞUYOR?"

Rubio, "Ancak müttefiklerimizin pozisyonu, özellikle de Macron tüm Avrupa adına konuşuyorsa ve onların pozisyonu Tayvan konusunda ABD ve Çin arasında taraf tutmamaksa, o zaman belki biz de taraf tutmamalıyız. Belki de biz Tayvan'a ve Çin tehdidine odaklanacağız, siz de Ukrayna ve Avrupa ile ilgilenin demeliyiz. Macron kendisi adına mı konuşuyor yoksa Avrupa adına mı konuşuyor? Bunu öğrenmemiz gerekiyor" diye ekledi.

AB ve Fransa'nın son yıllarda savunma konusunda büyük ölçüde ABD'ye bağımlı olduklarını belirten Rubio, Fransa'nın terörle mücadele için Kuzey Afrika ülkelerine asker göndermeye karar verdiğinde, "askerlerin oraya kendi başlarına gönderilmediğini ve gönderilemeyeceğini" söyledi.

Rubio, "Onları oraya uçakla göndermek ve geri getirmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.