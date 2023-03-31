İtalya, Fransa'nın göç politikasını rezalet olarak niteledi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:12

İtalya Ulaştırma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Savini, Fransız mahkemesinin "Kızıl Tugaylar" örgütüne mensup 10 eski teröristin İtalya'ya iadesini reddetmesinin ardından Fransa'ya ateş püskürdü.

Euractiv'in aktardığına göre Matteo Savini, FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin göçmenleri reddettiğini, ancak "teröristleri tuttuğunu" savundu.

Salvini, Fransız polisinin Fransa'daki akrabalarına ulaşmak için genellikle ormandan ya da trenle İtalya sınırını geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri sistematik olarak geri çevirmesini "rezalet" olarak niteledi.

Terör Mağdurları Ulusal Derneği Başkanı Roberto Della Rocca, "Fransa'ya soruyorum, ya aynı şey Bataclan kurbanları için tersi olsaydı?" dedi.

FRANSIZ MAHKEMESİ NE DEDİ?

Salı günü Fransız Yargıtay'ı, İtalyan mahkemeleri tarafından işledikleri kanlı suçlar nedeniyle müebbet hapis dahil çeşitli derecelerde cezalara çarptırılmalarına rağmen Fransa'ya sığınan on eski İtalyan Kızıl Tugay üyesinin İtalya'ya iadesini reddetti.

Fransız mahkemesi teröristlerin İtalya'ya iade edilmemesi kararını, teröristlerin özel ve aile yaşamı ile adil yargılanma haklarını koruyarak gerekçelendirdi.

İTALYAN AP ÜYESİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

AP üyesi Vincenzo Sofo, İtalya sınırındaki geri çevirmelere rağmen Fransa'daki göç yönetiminin, "ülkenin sosyal sisteminin çöküşüne katkıda bulunacak kadar ciddi" olduğunu savundu.

Sofo, "Fransız sosyal sistemi, sınır tanımayan politikalar, ius soli ve aile birleşiminin birleşimiyle, sadece göçmenler için yıllık 20 milyar euroyu aşan rakamlara ulaşan devlet sübvansiyonlarına ve ekonomik yardıma ihtiyaç duyanların sayısını orantısız bir şekilde artıran göç olgusunun sonuçlarıyla ağırlaştığı için büyük ölçüde patlıyor" dedi.

Sofo, "Fransa, bir ulusun refah devletinin sınır kontrolü olmaksızın var olamayacağının en iyi örneğidir; Danimarka'da da bu konunun, solcu hükümeti göç üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmaya ikna etmede etkili olduğu anlaşılmıştır" diye ekledi.

KIZIL TUGAYLAR

Kızıl Tugaylar, 1970 yılında Alberto Franceschini, kız arkadaşı olan Margherita "Mara" Cagol ve Renato Curcio tarafından kurulan sol eğilimli militan bir örgüt olarak biliniyor.

Örgütün amacı silahlı mücadele vererek devrimci bir devlet kurmak ve İtalya'yı Batı Bloğu'ndan çıkarmaktı.

Örgüt, çok sayıda cinayet ve adam kaçırma olayından sorumlu tutuluyor.