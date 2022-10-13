ABD'li Senatörden Türkiye açıklaması: F-16 satışına onay vermeyeceğim

13 Ekim 2022 Perşembe, 10:32

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisinin de çıkarılmasının ardından ABD'li Senatör Bob Menendez'den yeni bir açıklama geldi.

Menendez, Twitter'dan yayınladığı mesajda Türkiye'ye F-16 satışına karşı olduğunu belirtti.

Menendez, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında Türkiye'ye F-16 satışı için koşulan şartlara değinerek, "Doğu Akdeniz'deki ABD çıkarlarını korumak için elimizdeki araçlardan yalnızca biridir" ifadelerini kullandı.

Menendez, "Açık konuşayım: SFRC (Senato Dış İlişkiler Komitesi) Başkanı olarak, Erdoğan bölgedeki saldırganlığını durdurana kadar Türkiye için hiçbir F-16 satışını onaylamayacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden’ın masasına gönderilecek.

Türkiye’nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme NDAA tasarısının Temsilciler Meclisine eklenmişti, ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor.