ABD'li Senatörlerden Biden'a çağrı: Suudi Arabistan'a silah satışı yasaklansın

10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:51

Politico'da yer alan habere göre ABD'li Senatörler Richard Blumenthal ve Ro Khanna, Suudi Arabistan'a silah ihracatı kısıtlaması çağrısında bulundu.

"Suudi Arabistan'ın, Rusya ile iş birliği yaparak, günde 2 milyon varil petrol üretimini kesmeye karar verdiğini" belirten senatörler, böylece gaz fiyatlarının Rusya'nın avantajına olacağını savundular.

Richard Blumenthal ve Ro Khanna, bu adımın, "küresel enflasyonu kötüleştireceğini, ABD'nin gaz fiyatını düşürmeye yönelik başarılı çabalarını baltalayacağını ve Putin'in sebepsiz yere Ukrayna'yı işgal etmesine yardımcı olacağını" söylediler.

Senatörler, "ABD savunma teknolojilerinin Suudi Arabistan'a yönelik transferini derhal durdurulması gerektiğini" dile getirdi.

Senatörler, yaptıkları ortak açıklamada, "Senato ve Meclis'te ABD'nin, Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarını derhal durduracakbir yasa teklif ediyoruz. Birkaç yıldır meslektaşlarımız benzer teklifleri düşünüyor, ancak bu önlemler geçmedi" dedi.