ABD’li siyahi aktör Smollett, “ırkçı saldırı” davasında kefaletle serbest bırakıldı
ABD’li siyahi aktör Smollett, “ırkçı saldırı” davasında kefaletle serbest bırakıldı
Irkçı saldırıya uğradığını iddia edip polise yalan söylemekten suçlu bulunan ve hapis cezasına çarptırılan ABD’li siyahi aktör Jussie Smollett, kefaletle serbest bırakıldı.
Cook Bölge mahkemesi, Smollett’i 150 bin dolar kefalet karşılığında salıverdi.
Mahkeme, Smollett’a 11 Mart’ta 5 ayı hapis cezası olmak üzere 30 ay şartlı denetim cezası vermişti. Kararın, hapis cezasının “düşük seviyeli, şiddet içermeyen bir suç” için aşırı olduğunu savunan ABD’li aktörün avukatları, temyiz başvurusunda bulunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Eski "Empire" dizisi oyuncusu 39 yaşındaki Smollett, 29 Ocak 2019'da Chicago’da bir metro istasyonunda, maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu.
Yapılan soruşturma sonucunda Chicago polisi, aktörün, kendisine saldırmaları için iki kardeşe 3 bin 500'er dolar para ödediği ve kariyerinde sempati toplamak için "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.
Smollett, nefret suçunun kurbanı olduğuna dair polise yanlış bildirimde bulunma suçlamasından yaklaşık 3 yıldır yargılandığı davada, mahkeme jürisi tarafından 10 Aralık 2021’de suçlu bulunmuştu.
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