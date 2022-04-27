ABD’li siyasetçiden Amerika’nın dışişleri bakanına Türkiye eleştirisi
Gezi Parkı Davası'nda verilen karar ABD'de tartışılmaya devam ediliyor. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a, çok sert ifadeler kullanarak Türkiye üzerinden veryansın etti.
Gezi Davası'nda önceki gün verilen kararlar ABD ile Türkiye arasındaki gerilimlere bir yenisini daha ekledi. Aralarında müebbet hapis cezası da alan Osman Kavala’nın olduğu birçok isme hapis cezaları verilirken Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada Türkiye’de yaşananları endişeyle takip ettiklerini duyurmuştu.
Fakat bazı ABD’li siyasetçiler ABD yönetiminin bu açıklamalarını yeterli bulmadığını duyurdu. ABD’nin önde gelen siyasetçilerinden ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanı olarak görev yapan Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı sert bir dille eleştirdi.
Sözcü'nün aktardığına göre; Menendez, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın yetersiz olduğunu açıklarken, “Bu açıklama yetersizdi ve işte bu sebeple Erdoğan gibi otoriter figürler yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyorlar. Bu kararı kınamalıydık” dedi.
BÜTÇE OTURUMUNU BU SÖZLERLE KAPADI
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinin tartışıldığı oturumu bu sözlerle kapatan Menendez, geçmişte de Ankara karşıtı açıklamalarla gündeme gelmişti. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Kongresi’nde Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanı olarak silah anlaşmalarını gözden geçirme hakkı olan Menendez’e karşı Türkiye’nin ABD’den F-16 satın almasını engellememesi için lobi yaptığını aktardı.
Türkiye geçen yılın Ekim ayında 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 satın almak istemiş ve var olan savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın almak istediğini duyurmuştu.
Menendez geçmişte, Ankara’nın S-400’leri tuttuğu gerekçesiyle F-16’ların satışına karşı olduğunu duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar önceki gün çıktı.
Alınan karar ile birlikte mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.
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