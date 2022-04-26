Yurttaş 'Gezi Parkı Davası' kararına böyle tepki gösterdi: 'Cumhurbaşkanlığını Erdoğan'a ben verdim ama...'

26 Nisan 2022 Salı, 18:19

2013 yılında İstanbul'da gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde görülen üçüncü Gezi Parkı Davası'nın kararı dün açıklandı.

Mahkemenin kararı sonucunda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İçlerinde Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in de bulunduğu 16 kişiye ise 18'er yıl hapis cezası verildi.

Gezi Davası’nda verilen hapis cezası kararları sosyal medyada büyük tepki topladı. Siyasi isimler, gazeteciler ve sanatçılardan tepki geldi.

Cumhuriyet TV'den Sude Güner ise yurttaşlara Gezi Parkı Davası kararı hakkındaki düşüncelerini sordu.

"HEPİMİZE VERİLMİŞ BİR CEZADIR BU"

Gezi Parkı Davası kararını siyasi bir karar olduğunu düşünen yurttaş, "Hepimiz Gezi'deydik. Orada milyonlar vardı. Türkiye ayaktaydı. Dünkü mahkemede de hepimiz adliyede olmalıydık. Hepimize verilmiş bir cezadır bu. Ama onlar orada yalnız kaldı. Yalnızca şahsa verilmiş, nefretlerini hayata geçirdikleri bir karardır bu. Oradaki insanlar için çok üzgünüm. Ama değişecek. Cumhurbaşkanlığını Erdoğan'a ben verdim ona ve ben geri alacağım ondan. O kadar korkutmaya çalışıyor ki aslında ne korkutabiliyor ne de sindirebiliyor" dedi.

"BİR ONLAR MI SUÇLU?"

Gezi Parkı Davası kararında haksızlık yapıldığını vurgulayan bir yurttaş, "Bu cezaları haksız yere verdiler. Herkes gitti oraya bir onlar mı suçluydu?" açıklamasında bulundu.

"KARAR SARAYDAN ÇIKTI"

Gezi Parkı Davası kararına tepki gösteren bir yurttaş ise, "Sadece sarayda karar alındı mahkemede okundu" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN HER YER GEZİ"

Verilen kararın mahkemeden değil Saray'dan geldiğini savunan bir yurttaş, "Saray'dan gelen talimatla verilmiş bir ceza bu. Suçu teşkil edecek hiçbir gerekçe yok. Hukukla bir alaksı yok. Bizim için her yer Gezi" şeklinde konuştu.

"KARARLARIN KARŞISINDAYIM"

Hukuk adına bir şey kalmadığımı düşünen bir yurttaş, “Bu kararların ben de karşısındayım. Geleceğe dair umutlarım sönmeye başladı. Seçimleri bekliyorum. Düşünce özgürlüğümüz bile elimizden alınmış durumda” ifadelerini kullandı.