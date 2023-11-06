ABD'li tavuk şirketi, metal parçalar çıkması üzerine ürünlerini piyasadan toplatıyor

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:29

Güncelleme: 06.11.2023 - 18:51

BBC'nin haberine göre, Tyson Food, "Bazı tüketiciler ürünlerin içerisinde bükülebilir metal parçalar bulduklarını bildirdi ve şirket tedbir amacıyla bu ürünü piyasadan toplattırmaktadır." açıklamasını yaptı.

Şirket, tek tesiste üretilen ve nakliye için 9 farklı eyalete ulaştırılan, 13 ton dinozor şeklindeki "Eğlenceli Nuget" adı verilen ürünün piyasadan toplatılacağını belirtti.

ABD Gıda Güvenliği ve Kontrol Servisi (FSİS), tavuğu tüketen bir kişinin ağız içinde oluşan kesikten dolayı rapor aldığını, benzer durumla karşılaşan kişilerin de sağlık kurumlarına başvurması gerektiğini bildirdi.

ABD'nin en büyük tavuk üreticilerinden olan Tyson Food, daha önce de benzer sebeplerden dolayı ürünlerini piyasadan toplatmıştı.