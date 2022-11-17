ABD'li Temsilciler Türkiye'yi hedef aldı: Şartlara uymadan F-16 satılmamalı

17 Kasım 2022 Perşembe, 10:11

GKRY Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Bob Menendez, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis, John Sarbanes, Dina Titus ve Chris Pappas, Senatör Chris Van Hollen'ın katıldığı Kıbrıs konulu çevrimiçi bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte ABD'li temsilciler tarafından Türkiye ve KKTC'yi hedef alan suçlamalar yapıldı.

Senatör Bob Menendez, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını onaylamayacağını yineledi.

Menendez, Kıbrıs meselesinin destekçisi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, herkesten "son Türk askerinin Kıbrıs'ı terk ettiğinden emin olmalarını" istedi.

Menendez, "İşgal altındaki topraklara (Kıbrıs) yönelik tehdit, çok ciddiye alınmalıdır. Her bir Türk askerinin Kıbrıs'ı temelli terk ettiğinden emin olalım. Birleşik ve barışçıl bir Doğu Akdeniz inşa edelim" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, DAHA DENGESİZ VE ÖNGÖRÜLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Menendez, "Erdoğan, Rusya ve Çin'deki en acımasız diktatörlerle, iş birliği yaptı. O, daha dengesiz ve öngörülemez. Ukrayna'da olup bitenleri gözlemliyor, çünkü aynısını Kuzey Kıbrıs'ta da yapmak istiyor. ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline herhangi bir F-16 savaş uçağı vermemelidir. Bölge genelinde agresif tutumunu bitirene kadar Türkiye için herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım" dedi.

Kongre üyesi Gus Bilirakis, Türkiye'yi Kıbrıs'ta "işgalci" olarak suçlayarak, "Kıbrıs'ın, Türkiye tarafından yasadışı işgaline odaklanmaya devam ediyoruz. Daha yapılması gereken çok iş var. Tüm Kıbrıslılar, anavatanlarının bu saçma bölünmüşlüğüne bir son verilmesini hak etmektedir" diye konuştu.

"TÜRKİYE, KOŞULLARI YERİNE GETİRMİYOR"

Bir diğer Kongre üyesi Chris Pappas ise "1974'te ne olduğunu, 1983'te sözde 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ne olduğunu unutmamamız çok önemlidir. Türklerin, Kıbrıs'ta ne yaptığını biliyoruz; insanları yerinden ettiler. Eylemler, sözlerden daha yüksek sesle konuşur; Türkiye'de önemli bir değişiklik olmadan, F-16'ların veya diğer Amerikan silahlarının Erdoğan rejimine transferini önlemek için çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Senatör Chris Van Hollen da F-16 satışına değinerek, "O (ABD'li Senatör Menendez) ve ben, Türkiye'ye F-16 satışına koşullar getiren savunma bütçesinde değişiklik önergeleri sunduk. Türkiye'den, henüz yerine getirilmemiş bir dizi koşulu yerine getirmelerini istiyoruz" dedi.