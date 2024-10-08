ABD'li vekil Bush'tan İsrail'e tepki: İnsanlık paramparça ediliyor

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, "trajik, soykırıma varan bir kabus yaşatmaya" devam ettiğini söyledi.

ABD'li vekil Bush'tan İsrail'e tepki: İnsanlık paramparça ediliyor
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 13:46

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bush, İsrail hükümetinin 7 Ekim'den bu yana, "trajik, soykırıma varan bir kabus yaşatmaya" devam ettiğini söyledi.

17 bini çocuk 42 binden fazla Filistinlinin 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğünü hatırlatan Bush, Gazze'nin yok edildiğini, milyonlarca Filistinlinin yerinden edildiğini, bölgede kıtlık ve hastalıkların baş gösterdiğini belirtti.

Bölgede bombardıman ve şiddetin kontrolsüz bir şekilde sürdüğünü kaydeden Bush, "Ortaya çıkan yıkım ve tahribat, herhangi bir kişinin tahammül edebileceğinin çok ötesinde. İnsanlık paramparça ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Bir yıl önce harekete geçmeliydik, artık çok sayıda kişi için çok geç" değerlendirmesinde bulunan Bush, bu şiddetin durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı.


Etiketler: #ABD #israil

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